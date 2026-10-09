Доходы бюджета Башкирии в новом году должны составить менее 327 млрд рублей

В изначальном принятом законе о бюджете Башкирии на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планировалось, что в этом году доходы составят 316,2 млрд руб. (из них собственные доходы — 238,8 млрд руб.), , а в следующем — 334,7 млрд руб. (собственные — 269 млрд руб.). По последним планам в этом году поступления составят 303 млрд руб., из них налоговые и неналоговые — 225,6 млрд руб.