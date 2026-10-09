Доходы бюджета Башкирии в новом году должны составить менее 327 млрд рублей
09.10.2026, 10:41
Доходы бюджета Башкирии в 2027 году должны составить 326,6 млрд руб., доложила исполняющая обязанности министра финансов республики Светлана Малинская на заседании Стратегического комитета в правительстве региона.
Около 76% поступлений — 247,8 млрд руб. — придется на налоговые и неналоговые доходы, следует из проекта бюджета. Основу доходной базы составят налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций (около 87% собственных доходов).
На безвозмездные поступления придется менее четверти доходов.
«Основная цель — обеспечение бюджетной устойчивости и поддержание сбалансированности параметров бюджета в условиях повышенной экономической неопределенности. Параметры бюджета максимально реалистичны, исходя из текущего положения дел», — отмечает пресс-служба минфина.
В изначальном принятом законе о бюджете Башкирии на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планировалось, что в этом году доходы составят 316,2 млрд руб. (из них собственные доходы — 238,8 млрд руб.), , а в следующем — 334,7 млрд руб. (собственные — 269 млрд руб.). По последним планам в этом году поступления составят 303 млрд руб., из них налоговые и неналоговые — 225,6 млрд руб.