Ставропольский край занял 17-е место в РФ по числу автодилеров

Общероссийская картина выглядит менее оптимистично. На 1 октября 2026 года в стране насчитывалось 13,4 тыс. автодилеров против 13,6 тыс. в январе — рынок потерял 185 организаций, что соответствует снижению примерно на 1,4%. Эксперт Контур.Фокуса Анастасия Мокшанцева обратила внимание на то, что ещё год назад отрасль демонстрировала прирост, тогда как сейчас тенденция изменилась на противоположную. По её словам, на юге страны динамика носит разнонаправленный характер.