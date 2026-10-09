Ставропольский край занял 17-е место в РФ по числу автодилеров
09.10.2026, 10:24
К октябрю 2026 года Ставропольский край поднялся на одну строчку в профильном рейтинге субъектов Российской Федерации, заняв 17-е место по количеству предприятий, осуществляющих торговлю легковыми и малотоннажными грузовыми транспортными средствами. Годом ранее регион находился на ступень ниже. Соответствующие расчеты опубликовали специалисты аналитического проекта Контур.Фокус, на которые ссылается РБК Кавказ.
По состоянию на конец третьего квартала на территории края функционировали 187 субъектов — как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, занятых в оптовом и розничном сегментах реализации автомобилей. В начале года этот показатель составлял 191 участника рынка. Таким образом, за три квартала число игроков уменьшилось на 2%, однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года величина осталась неизменной.
Общероссийская картина выглядит менее оптимистично. На 1 октября 2026 года в стране насчитывалось 13,4 тыс. автодилеров против 13,6 тыс. в январе — рынок потерял 185 организаций, что соответствует снижению примерно на 1,4%. Эксперт Контур.Фокуса Анастасия Мокшанцева обратила внимание на то, что ещё год назад отрасль демонстрировала прирост, тогда как сейчас тенденция изменилась на противоположную. По её словам, на юге страны динамика носит разнонаправленный характер.
Первые строчки рейтинга по-прежнему удерживают крупнейшие агломерации и дальневосточные регионы с развитой торговлей праворульными автомобилями. Москва сосредоточила у себя 2,6 тыс. дилерских структур, Приморский край — порядка 1,1 тыс., Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров с показателем в 670 организаций.
Положение Ставрополья в рейтинге несколько улучшилось на фоне сдержанного спроса на новые машины в регионе. В августе 2026 года на Ставрополье было поставлено на учет 1,8 тыс. новых транспортных средств — на 29 единиц меньше, чем в том же месяце годом ранее. Совокупный объем продаж за январь–август достиг 15,2 тыс. автомобилей, показав сокращение на 7% относительно сопоставимого периода 2025 года.