Житель Кубани получил условный срок за попытку подкупить сотрудника колонии ради УДО сына

Как установил Прикубанский районный суд Краснодара, в декабре 2024 года Варекян предложил старшему оперуполномоченному оперативного отдела 100 тыс. руб. за выдачу положительной характеристики его сыну, отбывающему наказание в виде принудительных работ в исправительном центре №5 при исправительной колонии №14. За эту сумму он также рассчитывал добиться условно-досрочного освобождения сына, снятия с принудительных работ и возможности беспрепятственно покинуть территорию учреждения.