Житель Кубани получил условный срок за попытку подкупить сотрудника колонии ради УДО сына
09.10.2026, 10:02
Житель Анапского района Эдуард Варекян получил три года лишения свободы условно за попытку дать взятку сотруднику исправительного учреждения в Краснодаре. Краснодарский краевой суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил приговор без изменений, передает объединенная пресс-служба судов региона.
Как установил Прикубанский районный суд Краснодара, в декабре 2024 года Варекян предложил старшему оперуполномоченному оперативного отдела 100 тыс. руб. за выдачу положительной характеристики его сыну, отбывающему наказание в виде принудительных работ в исправительном центре №5 при исправительной колонии №14. За эту сумму он также рассчитывал добиться условно-досрочного освобождения сына, снятия с принудительных работ и возможности беспрепятственно покинуть территорию учреждения.
Сотрудник исправительного учреждения сообщил о предложении руководству. Позже Варекян лично положил деньги на стол в служебном кабинете, после чего его задержали.
В суде обвиняемый признал вину и раскаялся, объяснив свои действия опасениями за здоровье сына. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 100 тыс. руб.
Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда признала приговор законным и справедливым. Он вступил в законную силу.