Дорожный подрядчик вновь выиграл спор у мэрии Челябинска о взыскании денег

КДХ просил взыскать с подрядчика штраф в размере 6,7 млн руб. за невыполнение условий контракта по содержанию улиц Курчатовского района Челябинска. Московская компания во встречном иске хотела взыскать долг в размере 3,6 млн руб., а также признать незаконными ранее начисленные штрафы. Часть из них суд аннулировал. В удовлетворении требований городской мэрии отказано.