Дорожный подрядчик вновь выиграл спор у мэрии Челябинска о взыскании денег
09.10.2026, 09:54
Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении требований комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска к АО «Ойкумена» (Москва) и частично удовлетворил встречный иск подрядчика. Со структуры мэрии взыскано 3,6 млн руб., сообщает пресс-служба суда.
КДХ просил взыскать с подрядчика штраф в размере 6,7 млн руб. за невыполнение условий контракта по содержанию улиц Курчатовского района Челябинска. Московская компания во встречном иске хотела взыскать долг в размере 3,6 млн руб., а также признать незаконными ранее начисленные штрафы. Часть из них суд аннулировал. В удовлетворении требований городской мэрии отказано.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2025 года, в мае и июне 2026-го завершились подобные дела, в которых также выиграло АО «Ойкумена». С КДХ взыскали 3,5 млн руб., 5,2 млн руб. и 6,4 млн руб. соответственно.