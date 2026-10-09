Следствие выясняет причины взрыва газа в доме под Краснодаром
09.10.2026, 09:53
Следователи организовали процессуальную проверку после происшествия с бытовым газом в частном доме в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи. В результате погиб мужчина, пострадала женщина, которую госпитализировали. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.
На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления, а также следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства случившегося и причины происшествия.
Ранее в МЧС по Адыгее сообщили, что в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате обрушились строительные конструкции здания.