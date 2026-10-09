Системы оповещения проверят в Краснодаре утром 9 октября
09.10.2026, 09:26
В Краснодаре сегодня, 9 октября, в 10:40 и 11:10 проверят работу системы оповещения населения. Во время испытаний включат сирены, сигнал которых соответствует предупреждению гражданской обороны «Внимание всем!».
Жителям города рекомендуют сохранять спокойствие и после звукового сигнала включить один из десяти общедоступных федеральных телеканалов первого мультиплекса либо настроить радио на программу «Радио России». Передачу специального информационного сообщения запланировали на 10:43–10:44.
Власти предупредили, что во время проверки могут также поступать сигналы об угрозе реальных чрезвычайных ситуаций. В таком случае горожанам следует обращать внимание на содержание СМС-сообщений, push-уведомлений приложения «МЧС России» и сообщений сиренно-речевых устройств.
Если сирены в каком-либо районе не сработают, об этом просят сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 050.