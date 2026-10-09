Системы оповещения проверят в Краснодаре утром 9 октября

Власти предупредили, что во время проверки могут также поступать сигналы об угрозе реальных чрезвычайных ситуаций. В таком случае горожанам следует обращать внимание на содержание СМС-сообщений, push-уведомлений приложения «МЧС России» и сообщений сиренно-речевых устройств.