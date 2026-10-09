Один человек погиб при взрыве газа в доме под Краснодаром
09.10.2026, 09:25
В поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. В результате обрушились строительные конструкции здания, один человек погиб, еще одна пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
По данным ведомства, взрыв произошел без последующего возгорания. После поступления сообщения на место происшествия выехали экстренные службы. При разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего. Пострадавшей оказалась женщина, ее доставили в медицинское учреждение.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 27 человек и девять единиц техники от сил РСЧС, в том числе 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники ведомства.