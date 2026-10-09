Один человек погиб при взрыве газа в доме под Краснодаром

В поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. В результате обрушились строительные конструкции здания, один человек погиб, еще одна пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.