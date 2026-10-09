Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ уничтожили 505 БПЛА

По данным министерства, дежурные силы противовоздушной обороны работали в период с 20:00 мск 8 октября до 8:00 мск 9 октября. Беспилотники ликвидировали над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Татарстан, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.