Минобрнауки предложило добавить абитуриентам баллы за неиспользованные ЕГЭ
09.10.2026, 08:27
Минобрнауки планирует изменить порядок приема в вузы с 2027 года. Как следует из проекта приказа, опубликованного на портале нормативных актов, ведомство предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за результаты сданного ЕГЭ, которые они не использовали в основном конкурсе.
Баллы будут начисляться по желанию абитуриента за результат не ниже 60 баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии. Правило касается специальностей в областях «Математические и естественные науки» и «Инженерное дело, технологии и технические науки».
Также проект предлагает учитывать при поступлении медаль Совета федерации «За проявленное мужество», дополнительное образование в организациях ДОСААФ и сертификат проекта «Код будущего» . Приказ вступит в силу с 1 марта следующего года.