Минобрнауки предложило добавить абитуриентам баллы за неиспользованные ЕГЭ

Минобрнауки планирует изменить порядок приема в вузы с 2027 года. Как следует из проекта приказа, опубликованного на портале нормативных актов, ведомство предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за результаты сданного ЕГЭ, которые они не использовали в основном конкурсе.