Троичанина осудили за хранение сигарет и алкоголя без акциза на 33 млн рублей

Суд установил, что горожанин купил у неустановленного лица для продажи сигареты и алкоголь без акциза общей стоимостью 33,4 млн руб. Товар он хранил в гаражах и нежилых помещениях. В октябре 2025 года полицейские изъяли немаркированную продукцию. Суд сохранил арест имущества фигуранта.