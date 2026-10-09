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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Южный Урал

Троичанина осудили за хранение сигарет и алкоголя без акциза на 33 млн рублей

09.10.2026, 07:53
Троицкий городской суд признал виновным местного жителя в хранении немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции на 33,4 млн руб. (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Его оштрафовали на 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Суд установил, что горожанин купил у неустановленного лица для продажи сигареты и алкоголь без акциза общей стоимостью 33,4 млн руб. Товар он хранил в гаражах и нежилых помещениях. В октябре 2025 года полицейские изъяли немаркированную продукцию. Суд сохранил арест имущества фигуранта.

Виталина Ярховска