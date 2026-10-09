Жители Кубани тратят на рабочую одежду более 7 тысяч рублей в месяц

Дресс-код или требования к внешнему виду есть у каждого второго жителя Кубани (57%). У 31% действуют демократичные правила, например запрет на шорты и чрезмерно открытую одежду. Чаще всего такие требования встречаются в ИТ, маркетинге и коммуникациях (42%), медицине, образовании и культуре (36%). У 26% — строгий дресс-код: деловая одежда или униформа. Об этом чаще сообщали работники госструктур, охранных предприятий и правовой сферы (50%), а также производств и промышленных предприятий (35%).