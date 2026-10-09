Жители Кубани тратят на рабочую одежду более 7 тысяч рублей в месяц
09.10.2026, 07:39
Средние расходы на одежду для работы в Краснодарском крае составляют 7 087 руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито Работы» и «Авито Товаров», предоставленные «Ъ-Кубань».
У 16% респондентов на рабочую одежду уходит до 2 тыс. руб., у 19% — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., еще 16% тратят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а 8% — больше этих сумм.
Дресс-код или требования к внешнему виду есть у каждого второго жителя Кубани (57%). У 31% действуют демократичные правила, например запрет на шорты и чрезмерно открытую одежду. Чаще всего такие требования встречаются в ИТ, маркетинге и коммуникациях (42%), медицине, образовании и культуре (36%). У 26% — строгий дресс-код: деловая одежда или униформа. Об этом чаще сообщали работники госструктур, охранных предприятий и правовой сферы (50%), а также производств и промышленных предприятий (35%).
Большинство жителей края относятся к дресс-коду положительно (47%) или нейтрально (31%). Еще 8% считают такие правила уместными для отдельных профессий, где важен единый стандарт или безопасность. Отрицательно воспринимают требования 10% — чаще всего это сотрудники ИТ, маркетинга и коммуникаций (19%), сельского хозяйства (18%), строительства и ремонта (15%).
Чаще всего на работу жители Кубани ходят в классической одежде — рубашках, брюках и других базовых вещах (28%). 24% выбирают униформу, принятую в компании, и базовые вещи нейтральных цветов. 21% носят джинсы и повседневную одежду или отмечают, что рабочий гардероб почти не отличается от обычного.
При выборе одежды для работы респонденты ориентируются на удобство и комфорт (64%), качество материалов и привлекательный внешний вид (по 28%). Соответствие дресс-коду важно для 20%, цена — для 19%, возможность сочетать вещь с разной одеждой — для 16%. Семь из десяти россиян покупают одежду для работы самостоятельно.
Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что подход к дресс-коду отличается у разных поколений. Молодежь 18–24 лет чаще выбирает яркие вещи и необычные сочетания, чем респонденты 35–44 лет (12% против 6%). Это подтверждают и расходы: молодые специалисты тратят на рабочий гардероб около 10,6 тыс. руб. в месяц, а кандидаты 35–44 лет — примерно 7,8 тыс. руб. Для компаний дресс-код может стать частью HR-бренда, что немаловажно для россиян при поиске работы, добавил Роман Губанов.