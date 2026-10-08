«Снежная королева» отказалась от развития собственных торговых марок
09.10.2026, 02:03
«Снежная королева» решила отказаться от развития собственных торговых марок (СТМ) и сосредоточиться на продвижении единого бренда. СТМ потребовались компании в свое время еще и для того, чтобы эффективно продвигать мужской ассортимент, в новой концепции ставку решено сделать на универсальность.
Как поясняют в «Снежной королеве», речь не идет о ребрендинге: название, логотип и ценовой сегмент не меняются. Скорректирована ассортиментная матрица, а также будут обновлены магазины.
У «Снежной королевы» несколько десятков зарегистрированных товарных знаков, около 60 марок представлены в сети, отмечает управляющий партнер бренд-консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко. В свое время такая стратегия была вполне оправданной: можно было стилизовать собственные марки под итальянские и другие европейские бренды, создавая у покупателей ощущение широкого международного ассортимента.