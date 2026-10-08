«Снежная королева» отказалась от развития собственных торговых марок

У «Снежной королевы» несколько десятков зарегистрированных товарных знаков, около 60 марок представлены в сети, отмечает управляющий партнер бренд-консалтингового агентства BrandLab Александр Еременко. В свое время такая стратегия была вполне оправданной: можно было стилизовать собственные марки под итальянские и другие европейские бренды, создавая у покупателей ощущение широкого международного ассортимента.