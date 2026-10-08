«Промомед» зарегистрировал аналог «Трикафты»
09.10.2026, 02:03
«Промомед» зарегистрировал «Эксалантин-Про» — дженерик «Трикафты», лекарства для больных муковисцидозом, от американской Vertex Pharmaceuticals, обнаружил “Ъ” в госреестре лекарств. Российская компания намерена выпускать препарат на своем заводе «Биохимик» в Саранске.
В компании подтвердили “Ъ” эту информацию, добавив, что сейчас пациенты в России могут получать терапию только зарубежными препаратами — оригинальной «Трикафтой» и воспроизведенной «Трилексой» от аргентинской Tuteur S.A.C.I.F.I.A. «Мы нивелируем риски прерывания лечения из-за логистических проблем. Кроме того, появление конкурентного российского средства способно снизить нагрузку на бюджет»,— говорит директор по новым продуктам «Промомеда» Кира Заславская.
По данным российского регистра пациентов на 2024 год, в РФ муковисцидоз — редкое наследственное заболевание, поражающее бронхолегочную систему, поджелудочную железу, кишечник,— подтвержден у 4,3 тыс. человек. Его лечение — одно из самых дорогих. Согласно аналитической компании «Курсор», объем госзакупок препаратов для терапии муковисцидоза за январь—сентябрь 2026 года достиг 22 млрд руб. Причем «Трикафта» заметно уступает дженерику «Трилекса», на долю которого в госзакупках за этот период пришлось 20,4 млрд руб.