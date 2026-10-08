«Промомед» зарегистрировал аналог «Трикафты»

По данным российского регистра пациентов на 2024 год, в РФ муковисцидоз — редкое наследственное заболевание, поражающее бронхолегочную систему, поджелудочную железу, кишечник,— подтвержден у 4,3 тыс. человек. Его лечение — одно из самых дорогих. Согласно аналитической компании «Курсор», объем госзакупок препаратов для терапии муковисцидоза за январь—сентябрь 2026 года достиг 22 млрд руб. Причем «Трикафта» заметно уступает дженерику «Трилекса», на долю которого в госзакупках за этот период пришлось 20,4 млрд руб.