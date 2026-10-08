Глобальный товарный экспорт вырос на 2,9% во втором квартале
09.10.2026, 02:04
Мировая торговля во втором квартале 2026 года начала восстанавливаться: как подсчитали в ЮНКТАД, физический объем глобального товарного экспорта в апреле—июне вырос на 2,9% к предыдущему кварталу после падения на 3,2% в январе—марте. Организация оценивает динамику мирового товарного экспорта в физическом выражении, исключая влияние ценовых колебаний на глобальных рынках.
В региональном разрезе наиболее заметное восстановление экспорта зафиксировано в Африке: физический объем поставок увеличился на 13% после падения на 4,6% в первом квартале. Такой рост отчасти объясняется тем, что нефтедобывающим странам региона, таким как Ангола и Нигерия, удалось заместить часть выпавших из-за ближневосточного конфликта поставок нефти на мировой рынок.
Значительно увеличили поставки за рубеж и страны Океании — на 9% (после падения на 8,5% в первом квартале) — и Америки — на 4,8% (в январе—марте минус 1,2%). Восстанавливаться начала и европейская торговля: физический объем экспорта стран региона увеличился на 2,7% после сокращения на 3% в первом квартале.