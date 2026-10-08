Глобальный товарный экспорт вырос на 2,9% во втором квартале

Значительно увеличили поставки за рубеж и страны Океании — на 9% (после падения на 8,5% в первом квартале) — и Америки — на 4,8% (в январе—марте минус 1,2%). Восстанавливаться начала и европейская торговля: физический объем экспорта стран региона увеличился на 2,7% после сокращения на 3% в первом квартале.