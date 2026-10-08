Зумеров зовут к станкам

В Приволжском федеральном округе категория «неприкаянной молодежи» довольно стабильно сокращается в последние пять лет и по итогам прошлого года составила всего 5%. Однако в Башкирии доля зумеров, подходящих под описание NEET, оказалась выше, чем среди соседних регионов и по России в целом, хотя, например, в 2017 году она была ниже, чем по стране. Кроме того, в последние два года наблюдается даже рост не обучающейся, не трудящейся и не осваивающей новые навыки молодежи. Если в 2023 году доля NEET в данном возрастном сегменте населения Башкирии достигла минимальных 6,2%, то через год она выросла до 6,7%, а в прошлом году достигла 7,9% — четырехлетнего максимума.