В Анапе открыли детский сад «Морячок» на 220 мест
08.10.2026, 20:23
В микрорайоне «Горгиппия» в Анапе состоялось торжественное открытие нового детского сада «Морячок», рассчитанного на 220 воспитанников. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
«Долгожданное событие для всей Анапы — в микрорайоне "Горгиппия" торжественно открыли детский сад "Морячок". Его название выбирали всем городом, и оформление трехэтажного здания, коридоров, групп выполнено в морской тематике, так подходящей нашему курорту», — написала Светлана Маслова в своих социальных сетях.
Уточняется, что дошкольное учреждение рассчитано на 10 групп: три — для детей в возрасте от года до трех лет и семь — для воспитанников старшего дошкольного возраста.
В здании предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий, медицинский и пищевой блоки, столярная и швейная мастерские, изостудия, студия мультипликации, технопарк «Юный инженер», агрокластер, а также кабинеты психолога и логопеда. Кроме того, созданы условия для изучения английского и китайского языков, открыта футбольная секция.
Отмечается, что новый детский сад полностью соответствует целям и задачам национального проекта «Семья». Штат учреждения укомплектован, прием воспитанников начнется уже завтра.
«Пусть в "Морячке" всегда звучит детский смех, царят тепло и уют! В добрый путь и счастливого плавания!» — добавила Светлана Маслова.
Ранее власти курорта сообщали, что готовят к открытию новый пищеблок на 150 мест в школе №21 станицы Анапской. Он будет работать по полному циклу приготовления блюд: от сырой продукции до готовой пищи.
По данным администрации, в школе обучаются 765 детей. Просторный обеденный зал и современное технологическое оборудование позволят организовать для них качественное трехразовое горячее питание. В настоящее время в здании ведется монтаж оконных блоков, установка системы вентиляции и прокладка инженерных коммуникаций. Завершается благоустройство пришкольной территории: уложено новое асфальтовое покрытие, проведено дополнительное озеленение, во внутреннем дворе высажены деревья и кустарники.
Масштабная реконструкция стала возможной благодаря программе комплексного развития территории. В ее рамках также проводится ремонт кровли спортзала и фасада здания, создается кластер для развития агронаправления. Особое внимание уделено реставрации мемориала Герою России В.Е. Омелькову.
Как отметила Светлана Маслова, открытие пищеблока станет важным шагом в создании комфортной и современной образовательной среды для всех учеников. Комплексное обновление школьной инфраструктуры напрямую влияет на качество учебного процесса и условия пребывания детей.