Из Ярославской области осенью отправят в армию более тысячи призывников

«Подчеркну, что военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, не привлекают для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины»,— сказал военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев.