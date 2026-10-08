Из Ярославской области осенью отправят в армию более тысячи призывников
08.10.2026, 18:06
В Ярославской области началась осенняя призывная кампания. Из региона планируется направить на военную службу более 1 тыс. человек, первые отправки начнутся 12 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кампания продлится до 31 декабря, срок службы по призыву составляет 12 месяцев. Большинство новобранцев будут проходить службу в Центральном федеральном округе.
«Подчеркну, что военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, не привлекают для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины»,— сказал военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев.
В течение пяти месяцев призывники будут проходить подготовку в учебных соединениях и воинских частях, осваивать военную технику и получать военно-учетную специальность. Также ведется отбор в научные роты и комплектование спортивных и научно-производственных подразделений. Призывники смогут поступить в вузы Минобороны.
Военнослужащих, чей срок службы истекает этой осенью, своевременно уволят и направят к местам проживания, сообщил господин Гостев.