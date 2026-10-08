В Воронеже «вора в законе» судят за причастность к резонансному убийству
08.10.2026, 17:52
В Воронежском областном суде рассматривается уголовное дело в отношении криминального авторитета Армана Джаниняна, которому вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии и организацию убийства, совершенного группой лиц из корыстных побуждений (ст. 210.1 и 105 УК РФ, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы). Как пишет «Ъ», в ближайшее время ему может быть вынесен приговор.
Материалы дела касаются убийства, которое произошло на улице Антонова-Овсеенко в конце 2023 года. Тогда киллер расстрелял мужчину во дворе жилого дома. Через месяц следователи регионального Следственного комитета нашли и задержали трех подозреваемых в убийстве.
В прошлом году следствие установило возможную причастность к убийству Армана Джаниняна. Ранее он был неоднократно судим за различные преступления, в том числе за разбой, вымогательство, оборот наркотиков и подделку документов (ст. 162, 163, 228, 327 УК РФ). На видеозаписи допроса после задержания в 2009 году он признался оперативному сотруднику, что является «вором в законе».