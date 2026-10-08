В Воронеже «вора в законе» судят за причастность к резонансному убийству

В прошлом году следствие установило возможную причастность к убийству Армана Джаниняна. Ранее он был неоднократно судим за различные преступления, в том числе за разбой, вымогательство, оборот наркотиков и подделку документов (ст. 162, 163, 228, 327 УК РФ). На видеозаписи допроса после задержания в 2009 году он признался оперативному сотруднику, что является «вором в законе».