Вот новый оборот
09.10.2026, 00:00
За январь – июль объемы интернет-торговли в Башкирии превысили 155 млрд руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 18%. Однако республика все еще находится за пределами топ-10 регионов России по объемам e-commerce.
На онлайн-продажи в розничной торговле Башкирии приходится 16,5%, рассказали Review в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По ее оценкам, за год вес электронной коммерции в розничной торговле вырос на 2,3 процентного пункта.
Совокупный объем покупок через интернет в Башкирии в январе – июле составил 155,6 млрд руб. — это на 18,4% больше, чем годом ранее. В АКИТ уточняют, что более 15% онлайн-покупок в Башкирии приходится на товары для дома и мебель: на них жители республики потратили в первые семь месяцев 24 млрд руб. В пятерку основных категорий также вошли одежда и обувь (22,3 млрд руб.), электроника и бытовая техника (21,7 млрд руб.), продукты питания (21,3 млрд руб.), автозапчасти и автоаксессуары (11,3 млрд руб.).
Намного чаще, чем годом ранее, жители республики стали совершать покупки в аптеках (объемы увеличились на 35%) и зоомагазинах (рост 30%). Почти на четверть увеличились объемы покупок инструментов, книг, товаров для красоты и здоровья, спортивных товаров, товаров для детей.
На российские интернет-магазины и отечественные платформы приходится 96,5% всех покупок жителей Башкирии, остальные 3,5% — на трансграничную торговлю.
Республиканская динамика интернет-торговли совпадает с общероссийской. По итогам первого полугодия, констатировали в АКИТ, объемы онлайн-покупок в стране выросли на 18,7% к показателям первой половины 2025 года и достигли 7,2 трлн руб. Почти 80% объема e-commerce в первом полугодии пришлось на регионы, на Москву и Санкт-Петербург — 21%.
К концу июля доля Башкирии в российской интернет-торговле составляла 1,86%. За год роль республики в этой сфере экономики фактически не изменилась. Регион по объемам занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе и 11-е — среди всех регионов страны.
«Интернет-торговля остается привычным каналом для миллионов покупателей, особенно там, где традиционная розница решает первоочередную задачу обеспечения товарами первой необходимости: электронная коммерция, являясь эффективным дополнением, открывает доступ к максимально возможному ассортименту товаров всем жителям страны независимо от географии их проживания», — прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов.
Оборот маркетплейсов Ozon и Wildberries в регионе растет не такими сильными темпами. Как подсчитали аналитики Kokoc Group, которые сравнивали 12-месячные периоды с середины одного года до середины следующего, с июня 2025 года оборот двух крупнейших платформ в Уфе составил 318,4 млрд руб. За год он увеличился на 7,9%.
Совокупный оборот двух площадок за год составил 5,4 трлн руб. Таким образом, на столицу Башкирии пришлось около 6% от этой суммы. При этом, отмечают в Kokoc Group, годом ранее Уфа занимала менее 1% общероссийского рынка.
Лидером к концу июня оставался Московский регион (Москва и область), который занимал более 26% всего оборота Ozon и WB.
Год назад сообщалось, что в Башкирии не осталось ни одного города или района, в котором не было бы пункта выдачи заказов какого-либо маркетплейса. В одной только Уфе насчитывалось около 1,6 тыс. ПВЗ — город занимал по количеству пунктов 12-е место в России. Свежих данных в министерстве торговли и услуг Башкирии не дали, сославшись на риски, обусловленные атаками БПЛА. Тем не менее, как сообщал «Ъ» со ссылкой на 2ГИС, по состоянию на 1 сентября Уфа делила 12–13-е места по числу ПВЗ с Пермью: в башкирской столице действовало 2,1 тыс. ПВЗ, что на 19,9% больше, чем год назад. По динамике роста Уфа занимает четвертое место среди городов с населением от 1 млн человек после Екатеринбурга, Перми и Омска.
Атаки на логистические комплексы крупнейших платформ, начавшиеся в середине июля, стали, по оценкам Kokoc Group, «черным лебедем» для всего рынка маркетплейсов.
Нападения беспилотников коснулись и Башкирии. 13 августа БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Чишминском районе, что привело, как рассказывал глава республики Радий Хабиров, к потере 20 тыс. кв. м складских площадей комплекса — это около 10% от объекта. В пресс-службе Wildberries&Russ заявляли, что на этом складе товары не хранились.
Спустя две недели атаке подвергся логистический объект Ozon, расположенный между Уфой и Благовещенском и введенный в эксплуатацию в мае 2025 года. В компании рассказывали, что склад получил незначительные повреждения. Комплекс перестал на некоторое время принимать товары от продавцов, а находящиеся в пути заказы были перенаправлены на другие объекты.
По мнению экономиста Рустема Шайахметова, электронная торговля, несмотря на внешние обстоятельства, остается драйвером развития, так как растет с опережающими по сравнению с розничной торговлей в целом темпами: в России — в 3,5 раза быстрее, в Башкирии — в 1,6 раза. Залогом продолжения опережающего роста в среднесрочной перспективе останутся более низкие, чем в традиционных магазинах, цены на маркетплейсах.
«Хотя атаки ВСУ увеличивают издержки маркетплейсов, но они пока остаются ниже, чем у традиционных магазинов, что является существенным конкурентным преимуществом маркетплейсов», — полагает эксперт.
Что касается доли республики в интернет-коммерции, то отставание Башкирии, считает Рустем Шайахметов, связано с низкими доходами населения: «По данным АКИТ и Росстата, доля электронной торговли в обороте розничной торговли в Башкирии ниже общероссийского показателя более чем в 1,5 раза. Поэтому, хотя Башкирия по численности населения на шестом месте в России, республика лишь на 11-м месте по объему электронной торговли. Во многом это связано с низкими доходами населения — Башкирия на 59-м месте в России по уровню и покупательной способности доходов населения во втором квартале этого года. Об этом свидетельствует и то, что в регионе средний чек увеличился меньше инфляции — на 2–4% при инфляции выше 5%».
Напротив, экономист Всеволод Спивак считает, что основной этап перераспределения объемов розничных продаж в пользу онлайн-торговли уже прошел, тогда как дальнейшее увеличение доли сегмента будет заметно медленнее.
«Совокупные платежи селлеров в пользу маркетплейсов уже местами превышают издержки, которые несут офлайн-продавцы, например за оплату аренды и труда персонала. Но есть еще один фактор, который в ближайшей перспективе окажет влияние на маркетплейсы. Селлеры маркетплейсов зачастую получали нерыночные конкурентные преимущества по сравнению с офлайн-розницей в результате „оптимизации“ налоговых и таможенных платежей. Думаю, обеление серых схем может снизить их конкурентоспособность.
При этом сами маркетплейсы часто экономили на налогах, оформляя часть складского персонала под видом самозанятых. Закрытие этих лазеек позволит офлайну конкурировать с онлайном в более равных условиях. Если увеличение доли онлайн-розницы и продолжится, то уже не такими быстрыми темпами, как в предыдущие годы», — объяснил экономист.
При этом, по его мнению, нарушения в работе логистики маркетплейсов повлияют на снижение темпов роста, но не на само направление развития рынка.
Уровень «проникновения» электронной коммерции в Башкирии на несколько процентов ниже, чем по России. Поэтому в республике отрасль еще обладает потенциалом догоняющего развития, считает Всеволод Спивак.
Рассматривать относительно низкую долю онлайна в рознице по Башкирии в сравнении со среднероссийскими показателями как потенциал дальнейшего роста предлагает и директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Он уверен, что интернет-торговля в республике пока не демонстрирует разворота тренда, а слабая динамика второй половины лета на фоне логистических сбоев и атак на инфраструктуру маркетплейсов говорит скорее о переходе рынка в более сложную фазу, но не о кризисе электронной торговли.
«Логистические сбои и атаки на инфраструктуру маркетплейсов повышают издержки, заставляют продавцов диверсифицировать логистику и могут перераспределять трафик между площадками. Но фундаментальный спрос на онлайн-покупки это пока не меняет.
В Башкирии интернет-торговля продолжит занимать все большую долю розницы», — прокомментировал Ярослав Кабаков.
Драйверами роста директор по стратегии ФГ «Финам» видит не только маркетплейсы, но и расширение онлайн-ассортимента, рост частоты заказов и развитие региональной логистики. «При этом прежних темпов роста ждать не стоит: рынок постепенно становится более зрелым, а конкуренция, стоимость доставки и инфраструктурные риски будут сильнее влиять на экономику бизнеса. В результате онлайн-торговля, скорее всего, продолжит расти быстрее отдельных сегментов традиционной розницы, но ее рост будет более органическим и менее взрывным», — прогнозирует эксперт.
"Guide День республики". Приложение №187от 09.10.2026, стр. 16