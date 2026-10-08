Вот новый оборот

Год назад сообщалось, что в Башкирии не осталось ни одного города или района, в котором не было бы пункта выдачи заказов какого-либо маркетплейса. В одной только Уфе насчитывалось около 1,6 тыс. ПВЗ — город занимал по количеству пунктов 12-е место в России. Свежих данных в министерстве торговли и услуг Башкирии не дали, сославшись на риски, обусловленные атаками БПЛА. Тем не менее, как сообщал «Ъ» со ссылкой на 2ГИС, по состоянию на 1 сентября Уфа делила 12–13-е места по числу ПВЗ с Пермью: в башкирской столице действовало 2,1 тыс. ПВЗ, что на 19,9% больше, чем год назад. По динамике роста Уфа занимает четвертое место среди городов с населением от 1 млн человек после Екатеринбурга, Перми и Омска.