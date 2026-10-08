Баста, ФК «Краснодар» против ФК «Зенит» и «Сумерки»
Куда сходить в Краснодаре 9, 10 и 11 октября
08.10.2026, 17:47
В эти выходные жителей и гостей Краснодара ждет разнообразная программа развлечений, шоу и концертов. В городских концертных залах и барах выступят популярные артисты и музыканты, в театрах покажут различные спектакли и оперу, а в кинотеатрах — киноновинки. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».
С 8 по 11 октября в Баскет-холле будет выступать хип-хоп и рэп-исполнитель Баста. Концерт Басты — это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Прозвучат все хиты, начиная с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара» и другие.
Стоимость билетов — от 6000 рублей. (16+)
10 октября в 20:00 в Кроп Арене выступит поп-исполнитель Burito, чья музыка является экспериментом на гранях стилей, жанров и направлений. Поклонников ждут как зажигательные танцевальные треки, так и лиричные композиции, раскрывающие внутренний мир артиста, обещают организаторы.
Стоимость билетов — от 2500 рублей. (12+)
11 октября в 19:00 в Кроп Арене пройдет концерт группы «Гудтаймс». Артисты отправляются в тур со своим новым альбомом «Неоклассика». В программе также есть старые хиты.
Стоимость билетов — от 2125 рублей. (18+)
11 октября в 19:00 в Центральном концертном зале выступит дуэт Socrat & Lera. На концерте слушатели смогут насладиться лучшими хитами артистов, которые покорят своей мелодией и глубиной. Гостей также ожидают особые номера, которые оставят незабываемое впечатление, уверяют организаторы.
Стоимость билетов — от 2500 рублей. (6+)
11 октября в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит фолк- и метал группа «Грай». Артисты приезжают в Краснодар в рамках своего тура «Омут». Их музыка пропитана запахом горьких трав и сырой земли, а голоса звучат так медленно, что затягивают слушателей в омут, где стирается грань между сном и явью, сказано в аннотации к концерту.
Стоимость билетов — от 2000 рублей. (16+)
11 октября в 20:00 в Доме Simple Music пройдет концерт «Simple Music Ensemble. Майкл Джексон». Студия камерной музыки исполнит хиты из музыкальной вселенной «короля поп-музыки».
Стоимость билетов — от 1425 рублей. (0+)
9 октября в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького покажут комедийный спектакль «Укрощение строптивой». Зрителей ожидает классическая история битвы неукротимых характеров — своенравной Катарины и авантюрного Петруччо — в остроумной постановке Даниила Безносова, которая превращается в яркий, динамичный карнавал и одновременно в гимн женщине, сказано в описании.
Стоимость билетов — от 700 рублей. (16+)
9,10 и 11 октября во Дворце искусств «Премьера» зрителям представят пластический спектакль «Контакт». Произведение исследует красоту и противоречивость внутреннего мира человека. По словам художественного руководителя театра Анны Агеевой, «Контакт» может называться исповедью, ведь подготовка к нему потребовала от каждого участника процесса предельной внутренней честности.
Стоимость билетов — от 500 рублей. (12+)
10 октября в 11:00 и в 14:00 в Новом театре кукол покажут спектакль «Дюймовочка». По словам организаторов, зрителей ждут нежные, эфемерные образы, сменяющиеся яркими и гротескными.
Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+)
10 октября в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького покажут комедийный спектакль «12 стульев».
Стоимость билетов — от 400 рублей. (16+)
11 октября в 18:00 в театре «Свои» покажут драматическую постановку «Вдох — выдох». Зрителей ждет эксцентрическая фантазия по произведениям Надежды Тэффи, Ивана Бунина, Владимира Набокова. Это размышление о том, как пройти сквозь жизненные испытания, не утратив человеческого достоинства и чести, где черпать надежду в трудные времена, как сохранять веру в лучшее и не утратить способность видеть свет в ночи.
Стоимость билетов — от 1400 рублей. (18+)
11 октября в 19:00 в Одном театре состоится показ спектакля «Гамлет». Режиссер и команда переосмысливают пьесу, написанную больше четырех столетий назад. Основные темы — любовь, предательство, семейные отношения, моральный выбор и поиски смысла — неподвластны времени.
Стоимость билетов — от 1200 рублей. (18+)
10 и 11 октября в Музыкальном театре представят оперу «Тоска». Зрителей ждут музыка, яркие персонажи и полный драматической напряженности сюжет. «Тоску» называют мрачнейшей из мелодрам, захватывающим и полным жестокости оперным триллером, но прежде всего это великая история любви, сказано в описании
Стоимость билетов — от 600 рублей. (16+)
В краснодарских кинотеатрах вновь показывают культовую фэнтези-драму «Сумерки. Сага. Новолуние». Это вторая часть истории о Белле, Эдварде, оборотнях и клане вампиров. По сюжету, Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг — порождение еще одного «народа Тьмы». Народа куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…
Стоимость билетов — от 510 рублей. (18+)
Также в кинотеатрах города состоится премьера драматического фильма «Битва моторов». Действие фильма происходит в 1908 году. Автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в легендарном Ралли Монако. Это шаг, который может поставить крест на проекте «Руссо-Балт». В главных ролях: Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева.
Стоимость билетов — от 350 рублей. (12+)
Для любителей исторических и биографических фильмов, в кинотеатрах показывают «Романовы: преданность и предательство». Это история о заключительных годах жизни последнего российского императора Николая II, о его жене императрице Александре, дочерях — великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, сыне цесаревиче Алексее, а также его брате Михаиле Александровиче. Любовь и преданность близких сопровождали Николая в годы самых тяжелых испытаний, но они не смогли уберечь от предательства.
Стоимость билетов — от 500 рублей. (18+)
На экраны выходит новый фильм в жанре ужасы — «Ассистент в морге». Как сказано в описании, Бренда выходит на свою первую ночную смену в морг. С наступлением темноты она понимает, что в его мрачных коридорах скрывается нечто куда более страшное, чем мертвые. Чтобы пережить эту ночь, Бренде нужно разгадать, где скрывается зло, в чем его тайна и как отправить его обратно во тьму.
Стоимость билетов — от 590 рублей. (18+)
Для самых юных зрителей в кинотеатрах показывают «Барбоскины. 15 лет вместе». На даче Барбоскины сталкиваются с новыми задачами: разгадывают загадки, выполняют нестандартные задания и принимают гостей. Важной составляющей остается традиционный семейный ритуал — совместные трапезы, подчеркивающие сплоченность семьи, сказано в описании.
Стоимость билетов — от 490 рублей. (0+)
10 октября в 19:30 состоится футбольный матч «Краснодар — Зенит». Жители и гости Краснодара смогут лицезреть противостояние «быков» и питерской команды.
Стоимость билетов — от 8800 рублей. (0+)
11 октября в 19:00 краснодарцы также могут посетить стендап-шоу Андрея Атласа «Ничего не вышло». Комик шутит о семейной жизни, о своей супруге и, конечно, о людях, которые используют в лексиконе слово «супруга». Простой и честный ростовский юмор для всех, кто женат и для всех, кто счастлив.
Стоимость билетов — от 1000 рублей. (18+)