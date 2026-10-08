Липецкого пенсионера посадили за убийство 43-летнего ветерана боевых действий

Суд назначил 72-летнему жителю Тербунского района Липецкой области девять лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы, признав его виновным в убийстве 43-летнего ветерана боевых действий. Ранее осужденный уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности и трижды отбывал наказание в местах лишения свободы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре 8 октября.