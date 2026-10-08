Липецкого пенсионера посадили за убийство 43-летнего ветерана боевых действий
Обновлено08.10.2026, 18:46
Суд назначил 72-летнему жителю Тербунского района Липецкой области девять лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы, признав его виновным в убийстве 43-летнего ветерана боевых действий. Ранее осужденный уже четыре раза привлекался к уголовной ответственности и трижды отбывал наказание в местах лишения свободы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре 8 октября.
По данным следствия, в апреле 2026 года фигурант, находясь в своем доме в состоянии опьянения, из-за незначительного конфликта нанес знакомому 12 ножевых ранений, а также пять ударов тупым твердым предметом. От полученных травм участник боевых действий умер на месте происшествия.
Нападавшего осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (до пятнадцати лет лишения свободы). Суд также удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в пользу матери погибшего компенсации морального вреда в размере 800 тыс. руб.
UPD. В пресс-службе судебной системы региона рассказали, что осужденный частично признал вину. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял «противоправное поведение потерпевшего, выразившееся в оскорбительных выражениях и намерении завладеть денежными средствами подсудимого».
Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Октябрьский районный суд Липецка назначил принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре 41-летней местной жительнице, обвиненной в покушении на убийство двух малолетних детей (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Женщину освободили от уголовной ответственности.