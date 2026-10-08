АО «ЭР-Телеком Холдинг» и ГИС ЖКХ договорились о стратегическом партнерстве

На форуме «Цифровые решения» и АО «Оператор информационной системы» (управляет Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Его цель — масштабирование во всех регионах страны цифровых сервисов и повышение уровня цифровизации существующего жилого фонда. Речь идет об объединении умных счетчиков с ГИС ЖКХ для автоматической передачи показаний, создании каталога для выбора интеллектуальных приборов учета, а также систем защиты от протечек, датчиков дыма и газа, прочих устройств.