АО «ЭР-Телеком Холдинг» и ГИС ЖКХ договорились о стратегическом партнерстве
08.10.2026, 17:27
На форуме «Цифровые решения» и АО «Оператор информационной системы» (управляет Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Его цель — масштабирование во всех регионах страны цифровых сервисов и повышение уровня цифровизации существующего жилого фонда. Речь идет об объединении умных счетчиков с ГИС ЖКХ для автоматической передачи показаний, создании каталога для выбора интеллектуальных приборов учета, а также систем защиты от протечек, датчиков дыма и газа, прочих устройств.
Кроме того, стороны будут развивать сервисы безопасности. Это внедрение решений на базе платформы Ujin OS, которая объединяет инженерные системы здания, устройства Интернета вещей (IoT) и пользовательские интерфейсы в единую цифровую среду.
По словам президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, сотрудничество позволит сделать доступными технологии умного дома не только в новостройках, но и в действующем многоквартирном жилом фонде. В ходе совместной работы стороны определят параметры и состав участников пилотных проектов, а также подходы к их дальнейшему масштабированию.