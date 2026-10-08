«В диверсификации экономики нет необходимости»
09.10.2026, 00:00
Стерлитамак — второй по величине город Башкирии и один из крупнейших центров нефтехимии в России. Как живет город в условиях внешнего давления, почему здесь не спешат отказываться от традиционной специализации, что сделано для развития креативных индустрий, благоустройства и транспорта, а также об итогах социально- экономического развития и исполнении бюджета в интервью Guide рассказал глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.
Guide: Каковы основные итоги социально-экономического развития города по последним данным?
Эмиль Шаймарданов: Можно однозначно сказать, что в условиях беспрецедентного внешнего давления и глобальной экономической перестройки Стерлитамак демонстрирует высокую степень устойчивости. По итогам семи месяцев, а на сегодня мы можем оперировать данными Башстата именно за этот период, мы наблюдаем незначительное снижение по некоторым позициям. Но это не признак системных проблем, а естественный процесс адаптации к новым реалиям.
Например, оборот организаций за семь месяцев 2026 года составил 176 млрд руб. (снижение всего на 0,3% к прошлому году). Объем отгруженной продукции за январь – июль 2026 года составил 111,4 млрд руб. — снижение показателя на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В масштабах макроэкономической турбулентности такие погрешности подтверждают бесперебойную работу реального сектора.
И пока некоторые отрасли уверенно держат удар, малый бизнес, наоборот, показывает настоящий прорыв. Более чем в два раза увеличилось число созданных рабочих мест. Среднемесячная заработная плата достигла 78 283 руб., увеличившись на 9,1%. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 8,6%, а количество самозанятых увеличилось на 23%.
Муниципалитет сознательно делает ставку не на распыление ресурсов между новыми, непроверенными направлениями, а на углубление компетенций там, где у Стерлитамака историческое лидерство. Наш город, несмотря на санкционное давление, сохранил работающие производства и социальную стабильность. Впереди планомерный выход на траекторию роста.
В целом увеличилась доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал. Реализуется 265 инвестиционных проектов на общую сумму около 37 млрд руб.
В то же время мы видим снижение темпов строительства и объемов вводимого жилья, что связано с объективными причинами — общей ситуацией в строительной отрасли в стране.
В этом году ввод жилья к концу года планируется не более 70 тыс. кв. м. Но учитывая высокий градостроительный потенциал и наличие двух территорий под комплексное развитие в юго-западной и юго-восточной частях города, в будущем ввод жилья составит не менее 120 тыс. кв. м в год.
G.: Как исполняется бюджет города? Какие ожидания на последний квартал?
Э.Ш.: Исполнение бюджета идет в рамках плановых показателей. На сегодня мы идем с освоением утвержденных лимитов по социально значимым обязательствам — это выплата зарплат бюджетникам, содержание бюджетных учреждений и городской инфраструктуры. Все защищенные статьи финансируются без сбоев.
Что касается ожиданий на четвертый квартал, то мы рассчитываем выйти на итоговые показатели годового плана. При этом понимаем, что сохраняется определенная волатильность из-за внешнеэкономической конъюнктуры, поэтому держим расходную часть под строгим контролем. Наша главная задача сейчас — обеспечить ритмичное финансирование всех городских программ до конца декабря и войти в новый финансовый год без кредиторской задолженности.
G.: Стерлитамак — город большой химии, на эту отрасль приходится около 75% прибыли организаций. Есть ли необходимость в диверсификации экономики? Какие основные направления для этого?
Э.Ш.: В диверсификации экономики нет необходимости. Исторически сформированный мощный нефтехимический кластер остается фундаментом экономического благополучия города. Сегодня он не просто сохраняет свою значимость, но и успешно проходит глубокую технологическую модернизацию. Предприятия отрасли оперативно решают задачи импортозамещения критического оборудования и сырья. Традиционная специализация доказала свою надежность: именно она обеспечивает городу стабильные налоговые поступления и гарантированную занятость тысяч специалистов. При этом надо отметить, что другие отрасли промышленности и в целом иные направления также активно развиваются.
G.: Какие перспективы креативного кластера в Стерлитамаке?
Э.Ш.: Стерлитамак был определен в прошлом году как город, где развиваются креативные индустрии, а в республиканской премии «Создатели» мы стали победителями в номинации «Самый креативный город». Мы многое делаем на протяжении последних нескольких лет для развития креативных индустрий: от создания нормативно-правовой базы и проведения «Креативной среды» наподобие предпринимательского часа, когда оказывается поддержка инициаторам полезных проектов, до практического развития креативной экономики.
5 сентября при участии главы Башкирии был открыт креативный кластер Стерлитамака «Культурный код». Он расположился в доме 62 по улице Мира. Уверен, что он станет новой точкой притяжения для туристов. В нем будут представлены несколько направлений креативных индустрий: музеи, гастрономия и народно-художественные промыслы. Кластер станет событийной площадкой для развития креативных индустрий города и ремесленным центром для поддержки локальных брендов сувенирной продукции, а также сформирует уникальный туристический код Стерлитамака.
G.: Какова роль частных инвестиций в социальную сферу и благоустройство?
Э.Ш.: Я бы сказал весомая роль, причем не только в благоустройстве. Координация происходит через Совет директоров предприятий города, который мы создали три года назад. Для нас эффективным механизмом в развитии города является взаимодействие власти, бизнеса и горожан. Считаем это нашей сильной стороной и лучшей практикой. Когда бизнес, власть и общество объединяют усилия, у города появляется гораздо больше возможностей для развития. Вместе с Советом директоров мы поддерживаем участников СВО и их семьи, формируем большие гуманитарные конвои — это наша первоочередная задача. Также развиваем спорт и сферу образования, помогаем некоммерческому сектору, восстанавливаем объекты культурного наследия.
Наш бизнес с высокой степенью социальной ответственности, причем не только в отношении своих сотрудников, но и всех горожан. В этом году застройщик вручил трем молодым семьям педагогов сертификаты на однокомнатные квартиры в новом жилом комплексе.
Если говорить о благоустройстве, наши предприятия города закупают и высаживают деревья, облагораживают прилегающие к предприятиям территории, устанавливают остановочные павильоны, зимой помогают в организации новогодних городков. Ну и, конечно, все крупные события в городе проводятся при поддержке предприятий и предпринимателей.
G.: Два года назад началось строительство Бельского моста на восточном выезде из Стерлитамака. На какой стадии работы сейчас?
Э.Ш.: В 2025 году генеральным подрядчиком АО «Мостострой-11» строительно-монтажные работы велись с опережением графика. На сегодняшний день выполнено устройство 86 буронабивных свай, возведены конструкции восьми опор, выполнена подготовка опор под надвижку металлоконструкций пролетных строений. Сейчас генподрядчик изготавливает металлоконструкции, до конца года они поступят на площадку, и приступим к их монтажу. В следующем году займемся устройством подъездных путей. Планируем завершить строительство моста-дублера через реку Белую с опережением сроков, в 2027 году.
Вопрос этой стратегически важной инженерной коммуникации на контроле главы республики и правительства, и мы благодарим их за поддержку.
G.: Когда будет отремонтирован путепровод на Технической улице?
Э.Ш.: Вопрос действительно актуальный, и в то же время сложный. Путепровод 1964 года постройки находился на балансе предприятий, затем был передан в город. В 2024 году специализированная организация провела обследование путепровода и сделала заключение о его предаварийном состоянии. Также была проведена оценка стоимости работ, сумма составила более 520 млн рублей.
В 2025 году мы ограничили движение по путепроводу, чтобы избежать нагрузок. Повторное обследование показало его дальнейшее разрушение. Было вынесено представление транспортной прокуратурой о проведении ремонта путепровода. Вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которая приняла решение о закрытии путепровода. Он закрыт с 1 июля. Для транспорта предложены объездные пути. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация и определяются источники финансирования.
G.: В каком состоянии троллейбусный парк в Стерлитамаке? Как обновляется автопарк? Каковы перспективы транспортной системы города?
Э.Ш.: Это еще один проблемный вопрос для нашего города. Износ подвижного состава составляет 99,6%. Ежедневный выпуск на линию составляет порядка 40–45 троллейбусов, тогда как в 2015 году на маршруты выходило 90–95 единиц подвижного состава. При этом с 2013 года троллейбусный парк не обновлялся в необходимом объеме. Но мы не сидим на месте: за последние семь лет приобрели 14 автобусов среднего класса.
Для обеспечения устойчивой работы городского электрического транспорта, обновления подвижного состава и модернизации существующей инфраструктуры разработан инвестиционный проект «Стерлитамакский троллейбус». Общая стоимость реализации проекта составляет 3,9 млрд руб. Финансирование проекта предусматривается с привлечением заемных средств ДОМ.РФ. Проект предполагает обновление троллейбусного парка — приобретение 65 новых троллейбусов, а также модернизацию существующей троллейбусной инфраструктуры.
Республика, зная наши проблемы, помогает в решении вопроса общественного транспорта. Буквально месяц назад, на юбилей города, глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров подарил Стерлитамаку 10 новых автобусов среднего класса. Следующий наш важный шаг — реализация инвестиционного проекта по троллейбусам.
Уверен, что в следующем году Стерлитамак вернет себе статус города с развитым троллейбусным парком, тем более первый троллейбус в республике выехал на маршрут в 1961 году именно в Стерлитамаке. И хочу заметить, что этот вид общественного транспорта очень востребован нашими жителями — он удобный, безопасный и экологичный, что тоже немаловажно для нас как города промышленного.
G.: Как прошел фестиваль «Купец 2.0»? Сколько человек посетило? Какова выручка малого бизнеса, участвовавшего в мероприятии?
Э.Ш.: С каждым годом фестиваль «Купец 2.0» становится масштабнее и по числу участников, и по содержанию.
В этом году он проходил вместе с юбилеем города. За три дня фестиваль посетили более 80 тыс. человек, выручка малого бизнеса составила около 24 млн руб. Это только гастрозона и ремесленники, не считая выручки гостиниц в эти дни, сети общественного питания и других. Праздничные площадки объединили историю, культуру, современное творчество, ремесла, гастрономию и семейный отдых.
Все три дня у нас работала большая ремесленная ярмарка. В фестивале приняли участие 319 ремесленников как из республики, так и из крупных российских городов: Липецка, Перми, Самары, Кирова, Казани и других. Особой частью фестиваля стали «Купеческие ряды», где была представлена продукция фермеров и известных предприятий Стерлитамака. Для молодежи работали «Задворки». Центральным элементом юбилейной программы стала «Юбилейная верста», где 15 предприятий и организаций Стерлитамака представили свои выставки. От исторического центра до парка имени Кирова гостей вела благоустроенная аллея с фотовыставкой «Было — стало» и другими тематическими площадками. Программа всех трех дней была очень насыщенная и разнообразная.
В парке имени Кирова работали ретро-площадки, а в исторической части города открылся креативный кластер как постоянное творческое пространство с музеем-мастерской ремесленного шоколада и мастерской «Чудо-глина».
Три дня «Купца 2.0» стали большим городским праздником, объединившим жителей и гостей Стерлитамака. Фестиваль показал город одновременно историческим, самобытным, современным и открытым новым идеям — таким, каким он встречает свое 260-летие.
G.: Каков принцип Стерлитамака по отношению к объектам культурного наследия? На Ваш взгляд, их сохранность — забота прежде всего собственников или муниципалитета?
Э.Ш.: Принцип один — сохранить и восстановить. С точки зрения законодательства, сохранность таких объектов — это задача собственников. Сегодня в Стерлитамаке 47 объектов культурного наследия и 13 выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Основная их часть сосредоточена в историческом центре — в границах улиц Мира, Богдана Хмельницкого, Халтурина и Садовой. В 2020 году эта территория получила статус исторического поселения. В его границы вошли 28 памятников архитектуры, в том числе здания театра, краеведческого музея, образовательных учреждений и органов государственной и муниципальной власти.
Так как на территории города все ОКН регионального значения, контроль за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной возложен на Башкультнаследие. Администрация города мониторит состояние памятников и, при необходимости, направляет информацию в Башкультнаследие для принятия мер к собственнику ОКН.
Для сохранения исторического облика центра города в 2008 году установлены специальные градостроительные ограничения. В 2011 году в составе Генерального плана города разработан историко-архитектурный опорный план. Наши предприниматели — Владислав Калачев, Ринат Райманов, Василий Космынин, Айдар Резяпов, Алексей Волошенков и другие — дали вторую жизнь многим объектам культурного наследия, сохранив при этом их уникальность.
Опыт Стерлитамака показывает, что передача объектов культурного наследия частным инвесторам позволяет не только сохранить исторические здания, но и сделать их привлекательными, интересными для туристов и жителей.
"Guide День республики". Приложение №187от 09.10.2026, стр. 11