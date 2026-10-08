«В диверсификации экономики нет необходимости»

Э.Ш.: Я бы сказал весомая роль, причем не только в благоустройстве. Координация происходит через Совет директоров предприятий города, который мы создали три года назад. Для нас эффективным механизмом в развитии города является взаимодействие власти, бизнеса и горожан. Считаем это нашей сильной стороной и лучшей практикой. Когда бизнес, власть и общество объединяют усилия, у города появляется гораздо больше возможностей для развития. Вместе с Советом директоров мы поддерживаем участников СВО и их семьи, формируем большие гуманитарные конвои — это наша первоочередная задача. Также развиваем спорт и сферу образования, помогаем некоммерческому сектору, восстанавливаем объекты культурного наследия.