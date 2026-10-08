В Севастополе днем 8 октября сбили 6 БПЛА
08.10.2026, 16:13
В Севастополе средства ПВО и мобильные группы 8 октября отразили атаку беспилотников. Военные нейтрализовали шесть БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений городской и иной инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор призвал жителей и гостей Севастополя не приближаться к обнаруженным обломкам беспилотников и другим потенциально опасным предметам. При их обнаружении необходимо сообщать об этом по номеру 112.
Власти призвали ориентироваться только на официальные сообщения.