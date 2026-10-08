На Кубани количество вакансий в салонах красоты и фитнесе сократилось на 13%
08.10.2026, 15:59
В январе—августе 2026 года работодатели Краснодарского края разместили 1,8 тыс. вакансий в салонах красоты и фитнесе. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем предложения о трудоустройстве в этих сферах сократилось на 13%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru со ссылкой на совместное исследование с платформой для легализации расчетов в бьюти-отрасли «Сферия».
«Снижение числа вакансий в Краснодарском крае происходит на фоне роста интереса россиян к работе в индустрии. В целом по России в январе—августе соискатели разместили на 10% больше резюме по соответствующим специальностям, чем годом ранее, а только в августе их количество выросло на 17% в годовом выражении. При этом количество вакансий в августе по стране, напротив, снизилось на 17%»,— прокомментировали эксперты рекрутинговой онлайн-платформы.
По данным hh.ru, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях в салонах красоты и фитнес-центрах в Краснодарском крае за год выросла на 10%, достигнув 80,2 тыс. руб.
«Таким образом, сокращение количества вакансий в Краснодарском крае не сопровождается снижением стоимости труда специалистов. Напротив, при меньшем количестве открытых позиций работодатели предлагают кандидатам более высокие зарплаты»,— отметили эксперты рекрутинговой платформы.
По мнению совладельца и генерального директора платформы для легализации расчетов в бьюти-отрасли «Сферия» Леонида Рубана, увеличение зарплат и одновременное сокращение объема предложения только на первый взгляд выглядит противоречиво. «Компании могут осторожнее расширять штат и открывать меньше позиций, но в то же время дороже оценивать труд тех специалистов, которых действительно хотят нанять. Для салона красоты ценность мастера определяется не только его профессиональными навыками, но и клиентской базой, способностью удерживать посетителей и обеспечивать повторные визиты. От этих факторов напрямую зависит выручка бизнеса, поэтому даже при более сдержанном найме конкуренция за наиболее востребованных мастеров сохраняется»,— считает эксперт.