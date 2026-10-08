На Кубани количество вакансий в салонах красоты и фитнесе сократилось на 13%

По мнению совладельца и генерального директора платформы для легализации расчетов в бьюти-отрасли «Сферия» Леонида Рубана, увеличение зарплат и одновременное сокращение объема предложения только на первый взгляд выглядит противоречиво. «Компании могут осторожнее расширять штат и открывать меньше позиций, но в то же время дороже оценивать труд тех специалистов, которых действительно хотят нанять. Для салона красоты ценность мастера определяется не только его профессиональными навыками, но и клиентской базой, способностью удерживать посетителей и обеспечивать повторные визиты. От этих факторов напрямую зависит выручка бизнеса, поэтому даже при более сдержанном найме конкуренция за наиболее востребованных мастеров сохраняется»,— считает эксперт.