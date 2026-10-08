В Ярославле задержали мужчину по делу о призывах к терроризму
08.10.2026, 15:46
В Ярославле задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в публичных призывах к совершению террористической деятельности через интернет. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Ярославской области.
По данным ведомства, мужчина разместил на YouTube видео с призывами к насильственным действиям в отношении представителя органов власти.
Следственный отдел УФСБ по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Публичные призывы к совершению террористической деятельности с использованием сети “Интернет”» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.