Сотрудника челябинского миндортранса ждет суд за взятку

По версии следствия, в 2025 году Павел Евдокимов получил от Дмитрия Дурова взятку в виде топливной карты с неограниченным балансом за покровительство при исполнении подрядчиком госконтрактов. Сотрудник ведомства сообщал руководителю организации о выявленных нарушениях, что способствовало неприменению штрафов. Всего Павел Евдокимов получил около 40 тыс. руб.