Сотрудника челябинского миндортранса ждет суд за взятку
08.10.2026, 14:45
Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении главного инженера отдела транспортной безопасности министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Павла Евдокимова и гендиректора ООО «Ампир» Дмитрия Дурова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, в 2025 году Павел Евдокимов получил от Дмитрия Дурова взятку в виде топливной карты с неограниченным балансом за покровительство при исполнении подрядчиком госконтрактов. Сотрудник ведомства сообщал руководителю организации о выявленных нарушениях, что способствовало неприменению штрафов. Всего Павел Евдокимов получил около 40 тыс. руб.
Фигурантов обвиняют в зависимости от роли в преступлении в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ). Их задержали в июне 2026 года. Уголовные дела направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.