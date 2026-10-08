На Кубани приступают ко второму этапу ремонта моста через Сосыку
08.10.2026, 14:45
В Краснодарском крае завершили первый этап ремонта моста через реку Сосыка на 1195-м км трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор». С 8 октября на участке начался второй этап работ, в связи с чем изменена схема движения. Транспорт в направлении из Москвы сохраняет прежний маршрут — по временному металлическому мосту. Поток в обратном направлении переведен на отремонтированное сооружение.
Ремонт двух мостов через Сосыку начался в мае 2026 года. В ходе работ планируется заменить балки пролетных строений, обновить дорожное покрытие, а также установить перильные и барьерные ограждения. После завершения ремонта мосты должны соответствовать современным нормативным требованиям и нагрузкам для сооружений І-Б технической категории. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.