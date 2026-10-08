На Кубани приступают ко второму этапу ремонта моста через Сосыку

В Краснодарском крае завершили первый этап ремонта моста через реку Сосыка на 1195-м км трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор». С 8 октября на участке начался второй этап работ, в связи с чем изменена схема движения. Транспорт в направлении из Москвы сохраняет прежний маршрут — по временному металлическому мосту. Поток в обратном направлении переведен на отремонтированное сооружение.