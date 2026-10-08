Владельцев челябинских компаний уличили в манипулировании на торгах Мосбиржи

Установлено, что в схеме участвовали ООО «Завод „Силач“», «Октад», «Ситерра», а также Дмитрий Коромыслов и Евгений Комин, владеющие этими компаниями. В 2025 году они совершили сделки по предварительному соглашению в основном режиме торгов биржи с облигациями ПАО «Сибур Холдинг» и ПАО «Ростелеком». Это привело к существенным отклонениям цены и объема торгов облигациями от уровня, который сформировался бы без таких сделок, подчеркивают в пресс-службе Банка России. При этом заявки учредители подавали и по собственным брокерским счетам, и по счетам компаний. Всех участников привлекли к административной ответственности за манипулирование рынком, им направили предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Также Банк России направил предписания бирже и профессиональным участникам рынка о приостановлении операций по счетам этих компаний и граждан.