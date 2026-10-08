В Дагестане пять муниципалитетов попали в «красную» зону по работе с обращениями

В «зеленой» зоне по итогам месяца оказались 20 муниципалитетов, которые на 100% уложились в установленный регламентом срок при подготовке ответов на обращения жителей. Это на четыре муниципалитета больше, чем в августе. Еще 15 муниципальных образований вошли в «желтую» зону.