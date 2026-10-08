В Дагестане пять муниципалитетов попали в «красную» зону по работе с обращениями
08.10.2026, 14:03
В Дагестане пять муниципалитетов вошли в «красную» зону рейтинга оперативности при работе с обращениями граждан на платформе обратной связи. Речь идет о Дербенте и Избербаше, а также Гумбетовском, Хивском и Ботлихском районах. Данные приводят в Центре управления РД.
В «зеленой» зоне по итогам месяца оказались 20 муниципалитетов, которые на 100% уложились в установленный регламентом срок при подготовке ответов на обращения жителей. Это на четыре муниципалитета больше, чем в августе. Еще 15 муниципальных образований вошли в «желтую» зону.
По сравнению с августом Хивский район переместился из «зеленой» зоны в «красную», Дербент — из «желтой» в «красную». Кизилюртовский район, напротив, улучшил показатель. Избербаш, как отмечается, второй месяц подряд остается в «красной» зоне. Публикация рейтинга, по данным ЦУР, должна стимулировать муниципалитеты повышать оперативность и качество ответов на обращения жителей.