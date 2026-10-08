В ЮФО на четверть снизился объем застрахованных посевных площадей

Еще более существенной оказалась динамика страхования непосредственно от чрезвычайных ситуаций. В ЮФО объем застрахованных площадей сократился на 41,9%. Снижение также отмечено в Дальневосточном округе — на 17,5%, и Северо-Кавказском — на 17,4%. При этом в Центральном округе показатель вырос на 24,6%, а в Северо-Западном — примерно в девять раз.