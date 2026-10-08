В ЮФО на четверть снизился объем застрахованных посевных площадей
08.10.2026, 13:10
Охват сельхозстрахованием в Южном федеральном округе в 2026 году заметно сократился. На фоне роста общего объема застрахованных посевных площадей в России в ЮФО по субсидируемым договорам показатель снизился на 24,4%. Еще сильнее сократился охват страхованием от чрезвычайных ситуаций — на 41,9%. Такие данные по состоянию на 1 октября на выставке «Золотая осень» в Москве представил федеральный Минсельхоз, передает корреспондент «Ъ-Кубань».
В целом по России к этой дате по просубсидированным договорам было застраховано 10,38 млн га посевов, или 13,8% от общей площади. Годом ранее показатель составлял 10,1 млн га, или 13,2%. Таким образом, площадь застрахованных посевов выросла на 2,8%. Из общего объема 5,9 млн га пришлось на программы страхования от комплекса рисков, еще 4,5 млн га — на страхование от чрезвычайных ситуаций.
Южный федеральный округ оказался среди территорий, где страхование сельхозпроизводителей сокращается наиболее заметно. По просубсидированным договорам площадь застрахованных посевов здесь уменьшилась на 24,4%. Более существенное снижение зафиксировано только в Уральском федеральном округе — на 40,9%. Для сравнения, в Центральном округе показатель вырос на 15,7%, а в Северо-Западном — на 180,8%.
Еще более существенной оказалась динамика страхования непосредственно от чрезвычайных ситуаций. В ЮФО объем застрахованных площадей сократился на 41,9%. Снижение также отмечено в Дальневосточном округе — на 17,5%, и Северо-Кавказском — на 17,4%. При этом в Центральном округе показатель вырос на 24,6%, а в Северо-Западном — примерно в девять раз.
Сокращение страхования участники рынка связывают в том числе с ухудшением финансового положения сельхозпроизводителей.