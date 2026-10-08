Кассация оставила в силе приговор экс-полицейским из Сочи, вымогавшим деньги у знакомого

Установлено, что полицейские узнали, что их знакомый выращивает наркотическое растение, после чего инсценировали его задержание. За непривлечение к ответственности они потребовали 3 млн руб. Потерпевший успел передать им 130 тыс. руб. наличными, еще 70 тыс. через посредника и автомобиль. Оставшуюся сумму он обязался отдать позже, но вместо этого обратился в региональный СКР.