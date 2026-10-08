Кассация оставила в силе приговор экс-полицейским из Сочи, вымогавшим деньги у знакомого
08.10.2026, 12:55
Четвертый кассационный суд оставил без изменения приговоры бывшим сотрудникам полиции из Сочи и их посредникам, сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что полицейские узнали, что их знакомый выращивает наркотическое растение, после чего инсценировали его задержание. За непривлечение к ответственности они потребовали 3 млн руб. Потерпевший успел передать им 130 тыс. руб. наличными, еще 70 тыс. через посредника и автомобиль. Оставшуюся сумму он обязался отдать позже, но вместо этого обратился в региональный СКР.
Первая инстанция признала фигурантов виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290, п. «а» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Каждому назначили по 9 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 7 лет и лишением специальных званий.
Посредников осудили по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Один получил 7 лет колонии, второму назначили штраф 2,8 млн руб. Апелляция заменила штраф на 7 лет строгого режима. Кассация уточнила формулировку, связанную со специальным званием одного из осужденных, в остальном судебные акты оставлены без изменения.