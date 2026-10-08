Рэпер Баста откроет ресторан в Перми
Обновлено08.10.2026, 12:47
Сетевой гриль-ресторан «Frank by Баста» планируют открыть в Перми в марте 2027 года. Об этом сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на представителей маркетинга проекта.
По данным портала, заведение разместится в торговом центре «Колизей Атриум» на ул. Ленина, 60. В ресторане планируют запустить доставку и открыть FRANK SHOP с фирменным мерчем.
«Frank by Баста» — совместный проект музыканта Василия Вакуленко (Баста) и петербургской сети ресторанов Frank. Рестораны сети есть в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах России.