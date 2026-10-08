С начала сезона садоводы Кубани собрали почти 260 тысяч тонн яблок

Отдельное внимание в регионе уделяется закладке новых садов и уходу за действующими насаждениями. В 2026 году на эти цели власти направили около 1 млрд руб. Кроме того, продолжена краевая программа «Малый сад», предусматривающая поддержку небольших хозяйств.