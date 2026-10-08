С начала сезона садоводы Кубани собрали почти 260 тысяч тонн яблок
08.10.2026, 12:38
Садоводы Краснодарского края с начала сезона собрали почти 260 тыс. тонн яблок, а также более 1,3 тыс. тонн клубники, малины и голубики. Сбор слив, алычи и персиков превысил 5 тыс. тонн.
Для производства фруктов и ягод аграрии преимущественно используют саженцы кубанского производства. В крае работают 30 плодовых питомников, которые полностью обеспечивают потребности местных хозяйств. Развитие питомниководства ведется в том числе в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Отдельное внимание в регионе уделяется закладке новых садов и уходу за действующими насаждениями. В 2026 году на эти цели власти направили около 1 млрд руб. Кроме того, продолжена краевая программа «Малый сад», предусматривающая поддержку небольших хозяйств.
В крае также намерены расширять переработку сельхозпродукции. Сейчас на Кубани работают 35 консервных предприятий, совокупные мощности которых позволяют выпускать более 2 млрд банок плодоовощной продукции в год.
Развитие переработки позволяет формировать дополнительную стоимость продукции непосредственно в регионе. Краевые власти намерены и дальше поддерживать это направление, чтобы увеличивать объем производства продукции из местного сырья.