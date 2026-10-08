Оптовые отпускные цены на сливы и яблоки на Кубани за год упали вдвое
08.10.2026, 12:30
Оптовые цены на сливы и яблоки в Краснодарском крае за год снизились примерно вдвое, что поставило часть садоводов в ситуацию продажи продукции ниже себестоимости. Об этом сообщил «Эксперту Юг» генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков на сессии «Инвестиции в южный АПК: лучшие практики непростого сезона» в рамках Краснодарского бизнес-форума «Юг России приглашает: региональная формула лидерства».
По словам господина Щербакова, сейчас оптовая отпускная цена сливы составляет 28–30 руб. за кг, яблок — около 30 руб. При этом около 10 руб. с каждого килограмма приходится на уборку урожая, еще 5 руб.— на тару. Оставшиеся средства идут на оплату ГСМ, труда и средств защиты растений. «Продажа идет ниже себестоимости. Для некоторых садоводов, особенно маленьких, у которых нет холодильников, это катастрофическое падение»,— отметил глава союза.
По мнению участников рынка, на снижение цен повлияли одновременно несколько факторов: хороший урожай на фоне сокращения покупательной способности, продолжающийся импорт фруктов при достаточном объеме отечественного производства, а также сокращение числа рынков сбыта и усиление зависимости производителей от торговых сетей.
Как пояснил Николай Щербаков, раньше значительная часть продукции реализовывалась на рынках и в палатках, однако сейчас поставки все больше концентрируются в крупных сетях. «Сеть диктует свои цены: когда много продукции, дорого не берет»,— отметил он.
Садоводы рассчитывают на частичное восстановление цен после того, как основная часть урожая будет заложена в хранилища. Стоимость хранения составляет около 2 руб. за кг в месяц. При этом коммерческая себестоимость яблок с учетом хранения в прошлом году достигала 42 руб. за кг, а в текущем сезоне, по словам главы союза, будет выше.
В «Садоводах Кубани» считают необходимым дальнейшее развитие отечественного производства фруктов. «Яблоками мы почти обеспечили страну. Косточковые — слива, черешня, вишня, персик, абрикос — надо выращивать на территории России»,— заявил господин Щербаков. Союз, по его словам, готов поддерживать производителей, заинтересованных в развитии этого направления.
Еще одной проблемой для производителей остается доступ к крупным торговым сетям. Напрямую от садоводов в федеральные сети поступает около 30% продукции, остальная часть проходит через посредников. Одной из причин в отрасли называют жесткие требования сетей к внешнему виду фруктов. «Садоводы Кубани» около года добиваются их смягчения, указывая, что небольшие отклонения в окраске или наличие пятен не влияют на вкусовые качества продукции.