Оптовые отпускные цены на сливы и яблоки на Кубани за год упали вдвое

По словам господина Щербакова, сейчас оптовая отпускная цена сливы составляет 28–30 руб. за кг, яблок — около 30 руб. При этом около 10 руб. с каждого килограмма приходится на уборку урожая, еще 5 руб.— на тару. Оставшиеся средства идут на оплату ГСМ, труда и средств защиты растений. «Продажа идет ниже себестоимости. Для некоторых садоводов, особенно маленьких, у которых нет холодильников, это катастрофическое падение»,— отметил глава союза.