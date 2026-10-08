Волгоград и Пермь могут связать прямым авиасообщением в 2027 году

Полетная программа сообщением Пермь — Волгоград рассчитана на период с мая по сентябрь. Кроме этого, в приказе пермского минтранса фигурируют еще три новых направления — Иркутск, Апатиты и Астана. Полеты, согласно документу, будут софинансировать из регионального и федерального бюджетов.