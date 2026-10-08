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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Средняя Волга

Волгоград и Пермь могут связать прямым авиасообщением в 2027 году

08.10.2026, 12:29
В следующем году Волгоград могут связать авиасообщением с Пермью. Минтранс Прикамья заявил о расширении списка субсидируемых рейсов, сообщает «Ъ».
Волгоград и Пермь хотят наладить прямое авиасообщение

Волгоград и Пермь хотят наладить прямое авиасообщение

Нина Шевченко

Полетная программа сообщением Пермь — Волгоград рассчитана на период с мая по сентябрь. Кроме этого, в приказе пермского минтранса фигурируют еще три новых направления — Иркутск, Апатиты и Астана. Полеты, согласно документу, будут софинансировать из регионального и федерального бюджетов.
Сейчас из Волгограда в Пермь можно добраться только с пересадкой в Москве.

Марина Окорокова