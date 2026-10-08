Избран председатель думы Чусового

Господин Шерстобитов занимает пост директора производственного отделения Чусовских электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» -«Пермэнерго». С 2017 по 2024 год был членом молодежного парламента Чусовского округа и возглавлял чусовской «Союз работающей молодежи». В 2024 году был избран в окружную думу.