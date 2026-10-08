Избран председатель думы Чусового
08.10.2026, 12:26
Спикером думы Чусовского округа избран Денис Шерстобитов. Как сообщает MAX-канал «На местах», депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.
Господин Шерстобитов занимает пост директора производственного отделения Чусовских электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» -«Пермэнерго». С 2017 по 2024 год был членом молодежного парламента Чусовского округа и возглавлял чусовской «Союз работающей молодежи». В 2024 году был избран в окружную думу.
Ранее должность председателя думы занимал Константин Адаменко, избранный по партийным спискам «Единой России» в краевое законодательное собрание. 29 сентября он досрочно сложил полномочия.