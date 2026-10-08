На Северном кладбище в Перми установят памятник в честь погибших участников СВО
Обновлено08.10.2026, 13:11
На Северном кладбище будет установлена скульптура «Журавли памяти», посвященная участникам специальной военной операции. Такое решение было принято на заседании общественного совета по топонимике. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал мэр Перми Эдуард Соснин.
Глава Перми отметил также, что были поддержаны другие инициативы жителей города. Так, улице в Свердловском районе будет присвоено имя академика Владимира Анциферова — директора научного центра порошкового материаловедения ПНИПУ. Улица расположена между улицами Александра Турчевича и Льва Шатрова.
Школа №22 с углубленным изучением иностранных языков будет носить имя одной из первых в России женщин-врачей Евгении Серебренниковой. Она стояла у истоков попечительства слепых в Перми и была одним из инициаторов открытия училища слепых детей в здании, в котором сейчас располагается школа №22.