На Северном кладбище в Перми установят памятник в честь погибших участников СВО

Школа №22 с углубленным изучением иностранных языков будет носить имя одной из первых в России женщин-врачей Евгении Серебренниковой. Она стояла у истоков попечительства слепых в Перми и была одним из инициаторов открытия училища слепых детей в здании, в котором сейчас располагается школа №22.