Я б в чиновники пошел, пусть меня научат
09.10.2026, 00:00
В Уфе школьников будут знакомить с основами государственного и муниципального управления задолго до поступления в вуз. Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Башкирии (БАГСУ) заключила соглашения с Башкирским лицеем № 136 имени М. Искужина, школой № 88 и Башкирской республиканской гимназией-интернатом № 1 имени Рами Гарипова. На базе этих учебных заведений создадут профильные классы государственной службы в рамках Предуниверсария БАГСУ.
Программа рассчитана на два года и предназначена для учащихся 7–8 классов. В БАГСУ подчеркивают, что речь не идет о раннем выборе профессии. Основная задача проекта — познакомить подростков с устройством государства и принципами управления, а также развить навыки, которые могут пригодиться независимо от дальнейшей образовательной и профессиональной траектории.
«На самом деле путь управленца начинается не в вузе, не на первой госслужбе, а гораздо раньше, в подростковом возрасте, когда молодой человек только начинает понимать, что такое общество, государство, ответственность перед другими людьми. Именно в этом возрасте закладывается мировоззрение и формируется характер. И мне кажется важным быть рядом именно в этот момент. Наша программа — про мировоззрение и целеполагание, в которой видим своей аудиторией учащихся 7–8 классов, — отмечает исполняющий обязанности ректора БАГСУ Азат Бадранов. — Поэтому наш Предуниверсарий — не про скучные лекции и заучивание терминов. Это два года настоящей практики: деловые игры, управленческие поединки, дебаты, тренинги по лидерству и переговорам, встречи в органах власти. Ребята будут пробовать, ошибаться, находить решения так, как это происходит в реальной жизни».
Программа будет носить практико-ориентированный характер. Школьников ждут деловые игры, тренинги, мастер-классы, интеллектуальные викторины, управленческие поединки и дебаты. Отдельное внимание планируют уделить лидерству, командной работе, публичным выступлениям, переговорам и тайм-менеджменту. Кроме того, участники познакомятся с основами государственного и муниципального управления, права, экономики, политологии, организационной психологии и цифровой экономики. Предусмотрены и встречи в органах государственной и муниципальной власти, где школьники смогут увидеть работу управленцев непосредственно на практике.
«Это только начало пути. При этом профильные классы не призваны создавать некую касту детей, косящих под чиновников. И не обязательно, что ученики этих классов выберут для себя карьеру государственной службы, но я уверен: именно такая работа позволяет формировать широкое мировоззрение и растить из детей зрелые личности. А это именно то, что убережет их от неверных решений и поможет определиться с правильным выбором своего пути в будущем», — полагает господин Бадранов.
Именно практическую составляющую проекта выделяет политолог Арсен Шаяхметов. По его мнению, предуниверсарии позволяют подросткам не только получить теоретическое представление о конкретной сфере, но и попробовать отдельные элементы профессиональной деятельности.
«Вопрос связки разных уровней образования между собой и рынком труда в целом — насущная проблема последних 30 лет. Предуниверсарии сегодня — возможность показать подростку, как работает та или иная сфера, с возможностью погружения в нее, а не в теории на картинке», — считает господин Шаяхметов.
В случае с государственным управлением, по словам эксперта, деловые игры, дебаты, управленческие поединки и занятия по лидерству и переговорам позволяют школьникам на практике познакомиться с отдельными элементами такой работы.
«Хорошая программа гражданского образования должна давать человеку понимание механизмов управления и ответственности независимо от того, выберет он впоследствии госслужбу, бизнес, общественную деятельность или другую профессиональную сферу», — считает господин Шаяхметов.
Политолог Николай Евдокимов отмечает, что называть проект непосредственной подготовкой будущих управленцев уже с 7–8 класса было бы преждевременно. По его словам, даже старшеклассники и студенты первых курсов не всегда готовы в полной мере воспринимать специфику государственного управления, поскольку для этого требуется определенный жизненный и образовательный опыт.
«Я бы не стал говорить о том, что управленцев начнут готовить с 7–8 класса. Я думаю, что здесь речь, скорее всего, идет о том, что высшие учебные заведения, в том числе Академия госслужбы, заинтересованы в том, чтобы создавать базу потенциальных абитуриентов», — говорит господин Евдокимов.
По мнению эксперта, корректнее рассматривать проект как раннюю профориентацию. Школьники получают возможность заранее познакомиться с образовательной средой БАГСУ и направлениями подготовки, а в дальнейшем часть участников может выбрать соответствующий образовательный и профессиональный путь.
При этом Николай Евдокимов отмечает, что содержание дополнительной программы должно соответствовать действующим требованиям в сфере образования. Базовые знания об обществе и государстве, по его оценке, в значительной степени уже дает обществознание. Новая программа может отличаться прежде всего практической составляющей — встречами, заданиями, деловыми играми и непосредственным знакомством с профессиональной средой.
Профориентация, отмечает господин Шаяхметов, не обязательно должна приводить к выбору конкретной
профессии. Важным результатом может стать и понимание того, что определенная сфера подростку не подходит.
«Отдельно важно отслеживать и обратный эффект — сколько ребят после знакомства с системой поняли, что государственная служба им не подходит. Это тоже полезный результат качественной профориентации», — отмечает политолог.
«Предуниверсарий — не про скучные лекции и заучивание терминов. Это два года настоящей практики: деловые игры, управленческие поединки, дебаты, тренинги по лидерству и переговорам, встречи в органах власти. Ребята будут пробовать, ошибаться, находить решения так, как это происходит в реальной жизни», — отмечает исполняющий обязанности ректора БАГСУ Азат Бадранов.
Такой подход позволяет рассматривать программу не только как способ заинтересовать школьников государственной службой, но и как возможность дать им более осознанное представление о характере такой работы.
Еще одна особенность Предуниверсария — система наставничества. За каждой школой планируют закрепить представителей студенческого актива БАГСУ. Они будут помогать школьникам знакомиться с образовательной средой, делиться собственным опытом и сопровождать их во время участия в программе.
Для студентов наставничество, в свою очередь, станет возможностью получить опыт работы с младшими школьниками и развивать организаторские, коммуникативные навыки и ответственность.
В БАГСУ рассчитывают, что школьники смогут получить представление о студенческой жизни и поступлении в вуз непосредственно от студентов, а наставники — приобрести практический опыт взаимодействия с младшими участниками программы.
Первые полноценные результаты проекта можно будет оценить спустя несколько лет — по дальнейшим образовательным траекториям его участников и тому, насколько полученные навыки окажутся востребованными, отмечают эксперты. n
"Guide День республики". Приложение №187от 09.10.2026, стр. 28