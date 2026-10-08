Я б в чиновники пошел, пусть меня научат

«На самом деле путь управленца начинается не в вузе, не на первой госслужбе, а гораздо раньше, в подростковом возрасте, когда молодой человек только начинает понимать, что такое общество, государство, ответственность перед другими людьми. Именно в этом возрасте закладывается мировоззрение и формируется характер. И мне кажется важным быть рядом именно в этот момент. Наша программа — про мировоззрение и целеполагание, в которой видим своей аудиторией учащихся 7–8 классов, — отмечает исполняющий обязанности ректора БАГСУ Азат Бадранов. — Поэтому наш Предуниверсарий — не про скучные лекции и заучивание терминов. Это два года настоящей практики: деловые игры, управленческие поединки, дебаты, тренинги по лидерству и переговорам, встречи в органах власти. Ребята будут пробовать, ошибаться, находить решения так, как это происходит в реальной жизни».