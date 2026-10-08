Продажи металлопродукции на маркетплейсе ММК выросли в 1,5 раза
08.10.2026, 12:00
За девять месяцев 2026 года на маркетплейсе ММК было продано 275,6 тыс. т продукции, что почти в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил директор Торгового дома ММК Григорий Щуров в ходе 17-й Международной конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок».
В Магнитогорске также реализуется проект «Умный склад», направленный на улучшение организации хранения и повышение скорости складских операций. Среднее время погрузки одного транспортного средства после ввода систем в эксплуатацию сократилось в 2,3 раза — с 1 часа 12 минут до 32 минут. Были автоматизированы все складские операции. Производительность труда увеличилась на 18,5%. Суммарный экономический эффект составил более 35 млн руб., в том числе 24 млн руб.— за счет наращивания объема погрузочно-разгрузочных работ и почти 11 млн руб.— в результате увеличения производительности труда.