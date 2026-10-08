Людмила Сахапова: Общественные организации рождаются там, где другие формы поддержки не работают или недостаточны. Когда в далеком 2006 году у меня родились двойняшки, я увидела разницу в отношении к обычным и особенным детям. У моего особенного ребенка, Насти, была врожденная кардиопатология. Ей назначили инвалидность после тяжелой операции, поэтому в два года быстро подошла льготная очередь в детский сад. Но когда выписывали путевку детям в садик, я сказала, что у Насти синдром Дауна. У специалиста упала ручка, и она сказала: «Вам туда нельзя». В то время в обычный детский сад принимали только здоровых детей. А с патологиями — либо не принимали, либо направляли в спец. садик. Но после слов специалиста у меня возник «мамский» бунт: «Вы еще ребенка не видели, а уже судьбу ему предопределили». Мне захотелось изменить эту ситуацию, но один в поле не воин. Я пообщалась с такими же родителями. У нас тогда был «Мыс Доброй Надежды», первый большой форум, объединяющий родителей особенных детей. Начитавшись, наслушавшись и наговорившись, я поняла: все считают, что окружение к нашим детям несправедливо, законодательство несправедливо, но в одиночку никто ничего сделать не может. Вот тогда и родилась идея объединить усилия родителей и снять ограничения. И слова: «Вам туда нельзя», — послужили триггером. На тот момент найти всех родителей было невозможно, и я обратилась к первоисточнику — генетикам, которые подтверждают диагноз и вносят в базу нового такого ребенка. Поскольку это врачебная тайна, собрать родителей особенных детей я могла только через письмо, которое направила в генетический центр. В нем я сообщила, что будет родительское собрание, где оно пройдет, и указала свои контакты. Первое собрание объединило родителей со всей Башкирии. Мы обсуждали наболевшие темы и решили, что самое правильное — создать родительскую организацию. Это было в 2009 году.