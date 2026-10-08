Приговор организатору экскурсии в Сочи, где погибли двое пассажиров, оставили в силе
08.10.2026, 11:55
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Лазаревского районного суда Сочи в отношении Сергея Крбашяна и Аркадия Кешешяна. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В августе 2025 года подсудимые организовали для туристов платные экскурсионные поездки на технически неисправном автомобиле «УАЗ», не проведя инструктаж пассажиров по технике безопасности. Во время поездки по автодороге Солохаул—Дагомыс в Лазаревском районе Сочи водитель Сергей Крбашян, превысив безопасную скорость, потерял контроль над автомобилем и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП погибли двое пассажиров, в том числе несовершеннолетний, еще шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Крбашян осужден по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Кешешян — по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Крбашяну назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Кешешян получил 3 года в исправительной колонии общего режима. Он обжаловал приговор, но судебная коллегия оснований для смягчения не нашла. Приговор вступил в законную силу.