Приговор организатору экскурсии в Сочи, где погибли двое пассажиров, оставили в силе

Крбашян осужден по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Кешешян — по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Крбашяну назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Кешешян получил 3 года в исправительной колонии общего режима. Он обжаловал приговор, но судебная коллегия оснований для смягчения не нашла. Приговор вступил в законную силу.