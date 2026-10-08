В Ярославской области бензин за неделю подорожал на 24 копейки
08.10.2026, 11:44
В Ярославской области средняя потребительская цена на автомобильный бензин с 28 сентября по 5 октября выросла на 24 коп. и составила 69,51 руб. за литр, следует из данных Ярославльстата.
Бензин АИ-92 подорожал на 38 коп., до 66,87 руб. за литр, АИ-95 — на 4 коп., до 70,25 руб. АИ-98 и выше прибавил 2,11 руб., его средняя цена достигла 98,18 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 16 коп., до 78,59 руб. за литр.
Неделей ранее, с 21 по 28 сентября, средняя цена бензина выросла на 2 коп. за литр, до 69,27 руб.