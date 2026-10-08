В Ярославской области бензин за неделю подорожал на 24 копейки

Бензин АИ-92 подорожал на 38 коп., до 66,87 руб. за литр, АИ-95 — на 4 коп., до 70,25 руб. АИ-98 и выше прибавил 2,11 руб., его средняя цена достигла 98,18 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 16 коп., до 78,59 руб. за литр.