Курская облдума вновь наделила полномочиями сенатора Александра Брыксина
08.10.2026, 11:44
Депутаты нового созыва Курской областной думы на первом заседании наделили полномочиями сенатора Александра Брыксина. Господин Брыксин представляет региональный парламент в Совете Федерации с 2021 года.
Перед сегодняшним наделением полномочиями сенатора он пообещал депутатам, что всегда окажет им помощь: «Мой телефон всегда включен, вы все его знаете, я в вашем распоряжении».
После выборов спикера нового созыва, которым вновь стал Николай Жеребилов, присутствовавший на заседании губернатор Александр Хинштейн резюмировал, что политический консенсус в Курской облдуме сохраняется.
Александру Брыксину 59 лет. В 2007–2012 годах работал на руководящих должностях в «Русском международном банке» и в «Курскрезинотехнике». В 2011 году был избран от «Единой России» в Госдуму, где заседал до назначения сенатором.