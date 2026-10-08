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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Прикамье

Полеты из Перми в Астану запланированы летом два раза в месяц

Обновлено08.10.2026, 12:14
Рейсы в Казахстан за счет средств субсидии предлагается осуществлять в период с июня по сентябрь два раза в неделю. Об этом «Ъ-Прикамье сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Алексей Смышляев / Коммерсантъ

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«После утверждения закона о бюджете министерством транспорта Пермского края планируется провести отбор по новому международному направлению, по результатам которого будет определен победитель», — уточнили в ведомстве.
Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье, минтранс Пермского края включил в полетную программу на 2027 год полеты из Перми в Астану. Планируется, что рейс будет субсидируемым.