В Шадринске пешеход пострадала из-за двойного наезда

По предварительным данным, поздним вечером 7 октября неустановленный водитель двигался на машине по улице Курганская от Автомобилистов к Ефремова. Около дома №6 он сбил 49-летнюю горожанку, пересекавшую дорогу по регулируемому переходу. От удара ее отбросило на проезжую часть, где на пострадавшую наехал автомобиль ВАЗ-11183 под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП пешехода госпитализировали с травмами. Полицейские устанавливают неизвестного, сбившего горожанку и скрывшегося с места происшествия.