В Шадринске пешеход пострадала из-за двойного наезда
08.10.2026, 11:19
Местная жительница в Шадринске была госпитализирована с травмами после того, как ее дважды сбили. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.
По предварительным данным, поздним вечером 7 октября неустановленный водитель двигался на машине по улице Курганская от Автомобилистов к Ефремова. Около дома №6 он сбил 49-летнюю горожанку, пересекавшую дорогу по регулируемому переходу. От удара ее отбросило на проезжую часть, где на пострадавшую наехал автомобиль ВАЗ-11183 под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП пешехода госпитализировали с травмами. Полицейские устанавливают неизвестного, сбившего горожанку и скрывшегося с места происшествия.