Жителю Челябинска утвердили приговор за мошенническое хищение 11 млн рублей

Суд установил, что в августе 2025 года горожанин купил у знакомого банковские карты для перевода на них денег, полученных мошенническим путем. В составе организованной группы он похитил у 78-летней жительницы Республики Коми 11,6 млн руб., которые последняя перечислила на одну из карт.