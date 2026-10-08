Жителю Челябинска утвердили приговор за мошенническое хищение 11 млн рублей
08.10.2026, 10:29
Челябинский областной суд оставил без изменений основную часть приговора 21-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном обороте средств платежей и мошенничестве на 11,6 млн руб. (ч. 5 ст. 187, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В качестве дополнительного наказания с него взыскано 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что в августе 2025 года горожанин купил у знакомого банковские карты для перевода на них денег, полученных мошенническим путем. В составе организованной группы он похитил у 78-летней жительницы Республики Коми 11,6 млн руб., которые последняя перечислила на одну из карт.
Курчатовский районный суд Челябинска приговорил горожанина к трем годам семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взысканию суммы причиненного ущерба. Обе стороны дела подали апелляционные жалобы. Фигурант просил учесть его молодой возраст и намерение погасить ущерб. Прокуратура же просила суд конфисковать у местного жителя 5 тыс. руб., которые он получил за оформление карты. Челоблсуд согласился со стороной обвинения.