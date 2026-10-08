Госэкспертиза одобрила проект инфекционной больницы в Кунгуре
08.10.2026, 10:48
Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству здания инфекционного отделения кунгурской больницы. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Заключение было выдано 7 октября. Застройщиком указано управление капитального строительства Пермского края. Документацию подготовило пермское ООО «Майолика». Здание будет расположено в Кунгуре на улице Степана Разина. Как сообщалось ранее, подрядчиком выступит ООО «Парма». Согласно техзаданию, новый корпус инфекционной больницы будет одноэтажным и рассчитан на 30 койко-мест. Площадь здания составит 2 тыс. кв. м. Цена контракта составила 583,4 млн руб.