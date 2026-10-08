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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Ярославль

Москвичку задержали в Ярославском районе с 5 кг наркотика

08.10.2026, 10:02
В Ярославском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали 52-летнюю жительницу Москвы с более чем 5 кг наркотического вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

УМВД России по Ярославской области

Женщину задержали в лесополосе недалеко от деревни Каблуково. При личном досмотре у нее обнаружили десять свертков с наркотиком. По версии полиции, подозреваемая приехала в Ярославскую область по заданию куратора, чтобы забрать вещество из тайника и перевезти его в Вологодскую и Московскую области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Обвиняемая заключена под стражу.

Антон Голицын