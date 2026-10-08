Москвичку задержали в Ярославском районе с 5 кг наркотика

Женщину задержали в лесополосе недалеко от деревни Каблуково. При личном досмотре у нее обнаружили десять свертков с наркотиком. По версии полиции, подозреваемая приехала в Ярославскую область по заданию куратора, чтобы забрать вещество из тайника и перевезти его в Вологодскую и Московскую области.