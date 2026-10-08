В минцифры Омской области назначен новый руководитель

На этом посту он сменил первого заместителя министра Максима Макаленко, который возглавил фракцию ЛДПР в омском законодательном собрании. При этом главой министерства указан Денис Цуканов. В декабре 2024 года Басманный райсуд Москвы отстранил его от должности. В отношении министра возбуждено уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).