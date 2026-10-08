В минцифры Омской области назначен новый руководитель
08.10.2026, 07:25
Исполняющим обязанности министра цифрового развития и связи Омской области назначен Антон Савин. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 6 октября.
На этом посту он сменил первого заместителя министра Максима Макаленко, который возглавил фракцию ЛДПР в омском законодательном собрании. При этом главой министерства указан Денис Цуканов. В декабре 2024 года Басманный райсуд Москвы отстранил его от должности. В отношении министра возбуждено уголовное дело о хищении средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Господин Савин в 2018—2022 годах возглавлял благотворительный фонд «Омавиат», после чего перешел на должность замдиректора авиационного колледжа им. Жуковского. С июля 2025 года работал в структуре минцифры Омской области на посту заместителя министра.